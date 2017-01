Brunchs et déjeuners

Par Coup de Pouce

Voici un plat très simple et tout à fait délicieux. Vous pouvez facilement le rendre des plus nourrissants en y ajoutant, par exemple, pointes d'asperges, gruyère et jambon. Il est important de laisser les oeufs à la température ambiante pendant environ deux heures avant de préparer l'omelette afin que la cuisson commence dès que les oeufs sont versés dans la poêle. Si vous manquez de temps, plongez-les dans l'eau chaude pendant cinq minutes.

