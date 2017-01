12 vêtements de sport pour reprendre l’entraînement

Legging Première distance en Tech Fleece et lycra MD, offert également en noir et en gris (128 $, chez Lululemon; 02-12).



Pratique pour celles qui pratiquent la course à l’extérieur, car il tient au chaud et est muni de bandes réfléchissantes pour assurer une visibilité dans la pénombre. Des poches à la ceinture et aux hanches permettent de conserver des objets en toute sécurité.